СМИ: пропавшую актрису Светличную нашли на съёмках телешоу

Сотрудники Московского уголовного розыска нашли пропавшую российскую актрису Светлану Светличную. Как сообщают «Известия», её обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна, где она принимает участие в съёмках телешоу.

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Ранее в российских СМИ появилась информация, что легендарная советская артистка пропала без вести в Москве, женщина несколько дней не выходила на связь с близкими.

При этом сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что не подавал заявление в полицию о пропаже матери, а руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваРозыскАктриса
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