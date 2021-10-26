СМИ: пропавшую актрису Светличную нашли на съёмках телешоу

Ранее в российских СМИ появилась информация, что легендарная советская артистка пропала без вести в Москве, женщина несколько дней не выходила на связь с близкими.

При этом сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что не подавал заявление в полицию о пропаже матери, а руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки.

