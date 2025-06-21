Ушла из жизни актриса Валентина Талызина

Умерла советская и российская актриса театра и кино Валентина Талызина. Об этом сообщили в Театре Моссовета.

Ей было 90 лет. Звезда «Иронии судьбы» скончалась в субботу, 21 июня. Известно, что артистка долгое время боролась с онкологией. Отмечается, что о месте и времени прощания с актрисой будет объявлено позже.

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Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. C 1958 года она работала в Государственном академическом театре имени Моссовета, в котором исполнила свыше 40 ролей.

Зрителям актриса стала известна благодаря ролям в фильмах «Афоня», «Зигзаг удачи», «Женитьба», «После дождичка в четверг», «Уроки французского». Талызина также озвучивала персонажей в мультфильмах и кино. В том числе ее голосом говорила героиня Барбары Брыльски в ленте Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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