Воробьев рассказал об эксперименте с незнающими русский язык мигрантами
Приглашение в Россию мигрантов из визовых стран может помочь преодолеть дефицит трудовых ресурсов в стране. Об этом в беседе с РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он напомнил, что в РФ на определенных участках работ необходимы трудовые ресурсы. Политик отметил, что в стране пока не принят соответствующий закон, но он находится на завершающей стадии.
По словам Воробьева, в случае принятия инициативы компании смогут приглашать на работу сотрудников, в том числе из Китая и Вьетнама, без требования знания русского языка. Однако губернатор подчеркнул, что при реализации этого закона в приоритете должны оставаться безопасность и правовое регулирование.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью RT напомнил, какие законы начнут действовать в России с 1 июля 2025 года.
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