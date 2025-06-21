Воробьев рассказал об эксперименте с незнающими русский язык мигрантами

Он напомнил, что в РФ на определенных участках работ необходимы трудовые ресурсы. Политик отметил, что в стране пока не принят соответствующий закон, но он находится на завершающей стадии.

По словам Воробьева, в случае принятия инициативы компании смогут приглашать на работу сотрудников, в том числе из Китая и Вьетнама, без требования знания русского языка. Однако губернатор подчеркнул, что при реализации этого закона в приоритете должны оставаться безопасность и правовое регулирование.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью RT напомнил, какие законы начнут действовать в России с 1 июля 2025 года.

