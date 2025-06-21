Он также добавил, что следует признать заинтересованность Киева в сохранении долгосрочных и дружеских отношений с Москвой.

Ранее российский лидер заметил, что Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом третьих сторон в борьбе против РФ, передает RT.