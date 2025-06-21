Путин: Киев должен признать результаты референдумов

Для урегулирования конфликта на Украине Киеву необходимо признать результаты референдумов, прошедших на Донбассе и в Новороссии. Об этом в интервью телеканалу «Sky News Arabia» заявил российский президент Владимир Путин.

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Он также добавил, что следует признать заинтересованность Киева в сохранении долгосрочных и дружеских отношений с Москвой.

Ранее российский лидер заметил, что Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом третьих сторон в борьбе против РФ, передает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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