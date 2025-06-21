СМИ: Израиль ударил по ядерному объекту Ирана в Исфахане

Израиль ударил по иранскому ядерному объекту в Исфахане. Об этом сообщает «Yedioth Ahronoth» со ссылкой на агентство «Fars».

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По данным источника, он стал целью атаки ЦАХАЛ, прошедшей накануне вечером. При этом известно, что утечки опасных материалов на объекте не произошло. В результате происшествия жертв нет.

Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло 13 июня после проведения ЦАХАЛ операции «Восходящий лев». 14 июня Тегеран ответил Иерусалиму «Истинным обещанием».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова оказывать поддержку Ирану в развитии мирного атома, передают «Известия».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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