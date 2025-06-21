СМИ: Израиль ударил по ядерному объекту Ирана в Исфахане
Израиль ударил по иранскому ядерному объекту в Исфахане. Об этом сообщает «Yedioth Ahronoth» со ссылкой на агентство «Fars».
По данным источника, он стал целью атаки ЦАХАЛ, прошедшей накануне вечером. При этом известно, что утечки опасных материалов на объекте не произошло. В результате происшествия жертв нет.
Обострение конфликта между Ираном и Израилем произошло 13 июня после проведения ЦАХАЛ операции «Восходящий лев». 14 июня Тегеран ответил Иерусалиму «Истинным обещанием».
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова оказывать поддержку Ирану в развитии мирного атома, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru