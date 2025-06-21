В ДТП с четырьмя машинами на трассе «Байкал» погибли три человека

В Иркутской области в Слюдянском районе в результате ДТП с участием четырех автомобилей погибли три человека. Об этом говорится в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

По данным источника, авария случилась примерно в полночь на 90-м километре трассы Р-258 «Байкал». Согласно предварительной информации, 30-летний водитель «Honda Civic», направлявшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Sitrak». За ним следовали еще два авто — «Honda Integra» и «Honda Civic», которые тоже стали участниками ДТП.