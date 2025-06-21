В ДТП с четырьмя машинами на трассе «Байкал» погибли три человека
В Иркутской области в Слюдянском районе в результате ДТП с участием четырех автомобилей погибли три человека. Об этом говорится в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
По данным источника, авария случилась примерно в полночь на 90-м километре трассы Р-258 «Байкал». Согласно предварительной информации, 30-летний водитель «Honda Civic», направлявшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Sitrak». За ним следовали еще два авто — «Honda Integra» и «Honda Civic», которые тоже стали участниками ДТП.
Известно, что в результате столкновения загорелись фура и еще две машины. Легковые автомобили полностью сгорели. В результате ЧП погибли два водителя и один пассажир. Водители грузовика и «Honda Integra» получили травмы. Они отказались от госпитализации.
Движение на участке дороги было временно перекрыто. Примерно в 04:30 утра 21 июня оно было восстановлено. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее «Известия» сообщили, что на федеральной трассе М7 во Владимирской области в результате ДТП обрушился надземный переход.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru