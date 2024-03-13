СМИ: При атаке БПЛА на Воронеж пострадала кровля магазина
Кровля магазина на вещевом рынке оказалась повреждена в результате атаки беспилотника в Воронеже. Сейчас территория рынка оцеплена, сообщает РИА Новости. По данным агентства, рынок находится на окраине города. Пострадавший магазин, предположительно называется «Шанс», в нем продается мебель и посуда.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и значимых повреждений нет. При этом опасность атаки дронов в Воронежской области сохраняется.
Ранее глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что из-за падения обломков сбитых аппаратов, в некоторых муниципалитетах зафиксировали незначительные повреждения ряда объектов. Губернатор заявил в частности о повреждении частного дома и трансформаторной подстанции в Бутурлиновском районе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru