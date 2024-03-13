СМИ: При атаке БПЛА на Воронеж пострадала кровля магазина

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и значимых повреждений нет. При этом опасность атаки дронов в Воронежской области сохраняется.

Ранее глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что из-за падения обломков сбитых аппаратов, в некоторых муниципалитетах зафиксировали незначительные повреждения ряда объектов. Губернатор заявил в частности о повреждении частного дома и трансформаторной подстанции в Бутурлиновском районе.

