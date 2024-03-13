В Воронежской области сбили более 30 беспилотников
Более 30 беспилотников за ночь обнаружили и уничтожили средства противовоздушной обороны в Воронежской области. Об этом написал глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, опасность атаки дронов пока сохраняется.
«Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Так, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина», — указал Гусев.
В результате ЧП никто не пострадал. Губернатор пообещал оказать помощь в восстановлении поврежденных объектов «в самые короткие сроки».
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона сбили восемь украинских беспилотников, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru