В Воронежской области сбили более 30 беспилотников

Как отметил губернатор, опасность атаки дронов пока сохраняется.

«Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Так, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина», — указал Гусев.

В результате ЧП никто не пострадал. Губернатор пообещал оказать помощь в восстановлении поврежденных объектов «в самые короткие сроки».

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона сбили восемь украинских беспилотников, напоминает «Свободная пресса».

