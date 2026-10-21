Роналду поддержал порвавшего «кресты» Кварацхелию

В частности, португалец написал в соцсетях, что «самые тяжёлые битвы в футболе часто остаются невидимыми для всех», и призвал грузинского футболиста не забывать о том, что привело его «так далеко».

«И не позволяй трудному моменту заставить тебя усомниться в том, как далеко ты можешь зайти. Сохраняй этот огонь. Твоё лучшее ещё впереди», — подчеркнул Роналду.

Кварацхелия порвал «кресты» в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», который «Пари Сен-Жермен» выиграл со счётом 4:2. Во французской команде рассказали, что на восстановление нападающего потребуется примерно девять месяцев.

Ранее клуб ЦСКА провёл благотворительный футбольный турнир в поддержку своего бывшего игрока, экс-футболиста сборной России Евгения Алдонина, который борется с онкологическим заболеванием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

