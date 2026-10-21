Роналду поддержал порвавшего «кресты» Кварацхелию
Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поддержал форварда «Пари Сен-Жермен» Хвичу Кварацхелию, получившего разрыв передней крестообразной связки.
В частности, португалец написал в соцсетях, что «самые тяжёлые битвы в футболе часто остаются невидимыми для всех», и призвал грузинского футболиста не забывать о том, что привело его «так далеко».
«И не позволяй трудному моменту заставить тебя усомниться в том, как далеко ты можешь зайти. Сохраняй этот огонь. Твоё лучшее ещё впереди», — подчеркнул Роналду.
Кварацхелия порвал «кресты» в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», который «Пари Сен-Жермен» выиграл со счётом 4:2. Во французской команде рассказали, что на восстановление нападающего потребуется примерно девять месяцев.
Ранее клуб ЦСКА провёл благотворительный футбольный турнир в поддержку своего бывшего игрока, экс-футболиста сборной России Евгения Алдонина, который борется с онкологическим заболеванием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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