Россиян предупредили об опасности применения ИИ в научных экспериментах
Использование искусственного интеллекта (ИИ) в науке может привести к тому, что исследователи зайдут в тупик. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил нейробиолог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабанов.
По его мнению, работать с ИИ-технологиями продуктивнее, однако ничего принципиально нового они не приносит, так как «остаются просто программами». Но при этом у них гораздо выше уровень ошибок, нежели у классических жёстких программ, что в науке неприемлемо.
Опасность связана с тем, что, как считает эксперт, ложный результат может стать отправной точкой для следующих работ.
«Один из двадцати экспериментов будет поставлен неверно... Он может увести все остальные эксперименты не туда», – пояснил Балабанов.
Нейробиолог добавил, что в своей лаборатории он применяет ИИ очень ограниченно и только как сервисную программу, позволяющую экономить время.
Ранее член комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Марина Ким заявила, что нейросети не смогут заменить чиновников и депутатов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Роскосмос»: Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию
- Хорошо подыгрывают: Зачем Осло и Хельсинки приобщили к переговорам по Украине
- Россиян предупредили об опасности применения ИИ в научных экспериментах
- «Волшебная кнопка!»: «Кривая линия» помогла Яхроме, а Фрязино попало в «кофейный ад»
- Ушаков: Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в Абу-Даби
- Онищенко призвал не паниковать из-за растущей устойчивости пациентов к антибиотикам
- Депутаты Госдумы утвердили все кандидатуры новых членов правительства
- Ушаков: КНР уже готовит возможную встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина
- В России рассказали об эффекте от экспорта дизеля зарубежным странам
- Ушаков: Путин представил Уиткоффу объективную ситуацию на фронте