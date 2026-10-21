Россиян предупредили об опасности применения ИИ в научных экспериментах

По его мнению, работать с ИИ-технологиями продуктивнее, однако ничего принципиально нового они не приносит, так как «остаются просто программами». Но при этом у них гораздо выше уровень ошибок, нежели у классических жёстких программ, что в науке неприемлемо.

Опасность связана с тем, что, как считает эксперт, ложный результат может стать отправной точкой для следующих работ.

«Один из двадцати экспериментов будет поставлен неверно... Он может увести все остальные эксперименты не туда», – пояснил Балабанов.

Нейробиолог добавил, что в своей лаборатории он применяет ИИ очень ограниченно и только как сервисную программу, позволяющую экономить время.

Ранее член комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Марина Ким заявила, что нейросети не смогут заменить чиновников и депутатов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

