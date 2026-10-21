Сегодня у артистов нет времени для творчества — идет забег на выпуск как можно большего количества треков, чтобы остаться у аудитории на слуху. Об этом НСН рассказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Певец Стас Костюшкин считает, что музыкальные новинки сегодня слишком быстро сменяют друг друга, пишет Telegram‑канал «Звездач». Он отметил, что темпы продвижения музыки изменились. Артист напомнил, что раньше песня три месяца крутилась на радио, потом снимался клип, и только через год «песня звучала в сердцах каждого». Сегодня, по его словам, песню надо раскрутить за две недели. Рудченко согласился с Костюшкиным.

«Современный подход, особенно у молодежи, — клиповое мышление — укорачивает срок восприятия информации. И действительно, когда происходит релиз трека, то через месяц поздно уже с ним что-то делать. Его нужно поддерживать с первых дней релиза всеми возможными инструментами: и клипом, и информационной поддержкой по всем каналам, чтобы достучаться до аудитории. Сейчас, благодаря интернету, контента очень много, и бороться на рынке в музыкальной индустрии стало гораздо сложнее. Колоссально возросла конкуренция за своего слушателя. Соответственно, идет открытое навязывание своих произведений. При этом я не могу сказать, что песни совершенно не запоминаются. Если композиция цепляет, вирусится, на нее делают ролики, то она начинает жить своей жизнью», — отметил он.