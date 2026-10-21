«Нетворческий» конвейер: Как часто нужно выпускать хиты современному артисту
Павел Рудченко заявил НСН, что сегодня трек нужно активно продвигать с первого дня релиза всеми способами, иначе о нем никто не узнает.
Сегодня у артистов нет времени для творчества — идет забег на выпуск как можно большего количества треков, чтобы остаться у аудитории на слуху. Об этом НСН рассказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Певец Стас Костюшкин считает, что музыкальные новинки сегодня слишком быстро сменяют друг друга, пишет Telegram‑канал «Звездач». Он отметил, что темпы продвижения музыки изменились. Артист напомнил, что раньше песня три месяца крутилась на радио, потом снимался клип, и только через год «песня звучала в сердцах каждого». Сегодня, по его словам, песню надо раскрутить за две недели. Рудченко согласился с Костюшкиным.
«Современный подход, особенно у молодежи, — клиповое мышление — укорачивает срок восприятия информации. И действительно, когда происходит релиз трека, то через месяц поздно уже с ним что-то делать. Его нужно поддерживать с первых дней релиза всеми возможными инструментами: и клипом, и информационной поддержкой по всем каналам, чтобы достучаться до аудитории. Сейчас, благодаря интернету, контента очень много, и бороться на рынке в музыкальной индустрии стало гораздо сложнее. Колоссально возросла конкуренция за своего слушателя. Соответственно, идет открытое навязывание своих произведений. При этом я не могу сказать, что песни совершенно не запоминаются. Если композиция цепляет, вирусится, на нее делают ролики, то она начинает жить своей жизнью», — отметил он.
По словам Рудченко, сегодня идет некий марафон на то, чтобы как можно дольше удержаться на слуху, поэтому времени на взвешенный подход к написанию песен нет.
«Сегодня ежедневно выдается очень много треков, и, чтобы поддержать свою песню, нужны колоссальные усилия и финансы. В принципе, сейчас у артиста время не для творчества: идет определенный забег на количество произведений. Даже речи не идет о том, чтобы передохнуть, подумать, взвешенно подойти к написанию песни. Задача стоит выпускать как можно больше новых произведений, чтобы не уйти из информационного пространства. Просто остановиться и работать над выпуском альбома два года, как это себе позволял Юрий Шевчук (лидер группы «ДДТ». — Прим. НСН), например, нельзя. Сейчас тебя быстро подвинут и займут твое место», — подытожил он.
Ранее Рудченко ранее заявил, что российские актеры все чаще начинают заниматься диджеингом, чтобы привлечь к себе внимание, передает Telegram‑канал «Радиоточка НСН».
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