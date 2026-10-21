СМИ: Мерц сказал Трампу, что капитуляция Украины неприемлема для Европы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что капитуляция Киева неприемлема для Европы. Так он отреагировал на давление, которое президент США Дональд Трамп, по данным издания Welt, оказывает на Украину.

Мерц заявил о конце «эры дружбы» между США и Европой

По словам Мерца, Германия не стремится к затягиванию конфликта.

Однако он подчеркнул, что безоговорочная капитуляция Украины исключена, поскольку означала бы капитуляцию всех европейцев. Канцлер добавил, что Берлин и страны ЕС в любой момент готовы к переговорам.

При этом поддержка Украины продолжится, в том числе в интересах ФРГ, резюмировал Фридрих Мерц.

Недавно канцлер Германии назвал помощь Киеву большой нагрузкой для бюджета Европы.

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ФОТО: AP / ТАСС
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