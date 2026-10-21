СМИ: Мерц сказал Трампу, что капитуляция Украины неприемлема для Европы

По словам Мерца, Германия не стремится к затягиванию конфликта.



Однако он подчеркнул, что безоговорочная капитуляция Украины исключена, поскольку означала бы капитуляцию всех европейцев. Канцлер добавил, что Берлин и страны ЕС в любой момент готовы к переговорам.



При этом поддержка Украины продолжится, в том числе в интересах ФРГ, резюмировал Фридрих Мерц.



Недавно канцлер Германии назвал помощь Киеву большой нагрузкой для бюджета Европы.

