«Роскосмос»: Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию

РФ и КНР начинают совместную марсианскую миссию. Как пишет RT, об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Баканов.

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Он напомнил, что Россия и Китай совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе, в частности, это лунная миссия «Чанъэ-7».

«Также мы начинаем совместную марсианскую миссию — изготовление приборов и техники для изучения Марса», - сказал глава госкорпорации.

Баканов добавил, что Китай — это один из ключевых партнёров России.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Россия и Индия будут совместно заниматься изучением атмосферы Венеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Астахов
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