«Роскосмос»: Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию

Он напомнил, что Россия и Китай совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе, в частности, это лунная миссия «Чанъэ-7».

«Также мы начинаем совместную марсианскую миссию — изготовление приборов и техники для изучения Марса», - сказал глава госкорпорации.

Баканов добавил, что Китай — это один из ключевых партнёров России.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Россия и Индия будут совместно заниматься изучением атмосферы Венеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».