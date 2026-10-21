«Роскосмос»: Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию
РФ и КНР начинают совместную марсианскую миссию. Как пишет RT, об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Баканов.
Он напомнил, что Россия и Китай совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе, в частности, это лунная миссия «Чанъэ-7».
«Также мы начинаем совместную марсианскую миссию — изготовление приборов и техники для изучения Марса», - сказал глава госкорпорации.
Баканов добавил, что Китай — это один из ключевых партнёров России.
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Россия и Индия будут совместно заниматься изучением атмосферы Венеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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