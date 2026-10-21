Белоусов поздравил десантников-освободителей Юльевки в Запорожской области
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 328-го гвардейского десантно-штурмового полка с освобождением населенного пункта Юльевка в Запорожской области. Его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.
Он подчеркнул, что в упорных боях на Ореховском тактическом направлении десантники проявляют храбрость и мужество, продолжают приумножать славные традиции героев прошлых лет.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Министр уверен, что личный состав полка с честью продолжит служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.
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