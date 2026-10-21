Белоусов поздравил десантников-освободителей Юльевки в Запорожской области

Он подчеркнул, что в упорных боях на Ореховском тактическом направлении десантники проявляют храбрость и мужество, продолжают приумножать славные традиции героев прошлых лет.



Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Министр уверен, что личный состав полка с честью продолжит служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.



Ранее ВС РФ поразили логистический центр под Дубно и судно в Одессе.

