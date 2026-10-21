В Росрыболовстве рассказали, чем можно заменить икру подорожавшего лосося
Достойной алтернативой икре дальневосточного лосося может стать икра искусственно выращенной форели. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе Росрыболовства.
В ведомстве подчеркнули, что указанная продукция «является натуральной икрой лососевой рыбы».
«Её производство меньше зависит от цикличных подходов тихоокеанских лососей», — говорится в сообщении.
В Росрыболовстве добавили, что в текущем году на Дальнем Востоке поймали в разы меньше лосося, чем обычно, однако дефицита красной рыбы и икры в магазинах не ожидается - благодаря запасам по итогам успешной прошлогодней путины.
Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил «Радиоточке НСН», что белая икра минтая, сельди и трески дешевле и ничем не хуже красной.
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