В Росрыболовстве рассказали, чем можно заменить икру подорожавшего лосося

В ведомстве подчеркнули, что указанная продукция «является натуральной икрой лососевой рыбы».

«Её производство меньше зависит от цикличных подходов тихоокеанских лососей», — говорится в сообщении.

В Росрыболовстве добавили, что в текущем году на Дальнем Востоке поймали в разы меньше лосося, чем обычно, однако дефицита красной рыбы и икры в магазинах не ожидается - благодаря запасам по итогам успешной прошлогодней путины.

Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил «Радиоточке НСН», что белая икра минтая, сельди и трески дешевле и ничем не хуже красной.