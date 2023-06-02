СМИ: порт Тамань приостановит отгрузку сжиженного газа
2 июня 202320:27
Отгрузка сжиженного газа портом Тамань будет приостановлена, сообщает Reuters.
По данным агентства, такое решение было принято из-за постоянных атак украинских боевых дронов на инфраструктуру порта.
Сейчас ведется поиск других путей доставки топлива.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг после ударов по России заявил, что Украина имеет право защищаться, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru