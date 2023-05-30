Так и не научились: Авиаэксперт усомнился в возможностях идентификации дронов

Ранее ЭРА-ГЛОНАСС заявила, что готова оперативно запустить мониторинг БПЛА и повысить безопасность их применения в России. Патраков отмечает, что в России нет даже нормативной базы под это направление.

«ЭРА-ГЛОНАСС, насколько я знаю, является системой позиционирования, а далеко не только эта задача требуется, чтобы понять летит правильный или беспилотник-нарушитель. Пока на практике это не реализовано. У меня нет информации, что у ЭРА-ГЛОНАСС есть какое-то готовое решение по идентификации беспилотников. На протяжении нескольких лет выделялись бюджетные деньги фонда Национальной технологической инициативы в рамках направления «АэроНЕТ» – как минимум 430 миллионов рублей на разработку подобной системы RUTM компании «Астра» (входит в ассоциацию «Аэронекст»). Однако результатов до сих пор не предъявлено. В США с 2020 года есть обязательства установки на легких самолетах систем идентификации, которые позволяют наблюдать за полетами, в прошлом году ввели удаленную идентификацию для беспилотников. В России нормативной базы даже нет под это», - сказал Патраков.

Беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины, заявил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.

