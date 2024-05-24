СМИ: Погибшие при атаке ВСУ в Симферопольском районе шли домой со стройки

Погибшие в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины в Симферопольском районе Крыма люди возвращались домой со стройки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев.

Аксенов: При ракетной атаке ВСУ на Крым погибли два человека

Они обнаружили два тела неподалеку от воронки и вызвал экстренные службы. Обломки упавшей ракеты стараются извлечь из-под ангара.

Ранее стало известно, что жители Крыма слышат звуки взрывов над полуостровом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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