СМИ: Погибшие при атаке ВСУ в Симферопольском районе шли домой со стройки
24 мая 202405:16
Погибшие в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины в Симферопольском районе Крыма люди возвращались домой со стройки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев.
Они обнаружили два тела неподалеку от воронки и вызвал экстренные службы. Обломки упавшей ракеты стараются извлечь из-под ангара.
Ранее стало известно, что жители Крыма слышат звуки взрывов над полуостровом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru