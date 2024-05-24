Аксенов: При ракетной атаке ВСУ на Крым погибли два человека

При ракетной атаке Вооруженных сил Украины в Симферопольском районе Крыма погибли два человека, заявил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

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По его словам, это случайные прохожие. Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Отмечается, что Украина также нанесла удары по пустующему объекту хозяйственного назначения.

Ранее стало известно, что жители Крыма слышат звуки взрывов над полуостровом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:АтакаУкраинаВСУКрым

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