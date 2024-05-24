Аксенов: При ракетной атаке ВСУ на Крым погибли два человека
24 мая 202400:16
При ракетной атаке Вооруженных сил Украины в Симферопольском районе Крыма погибли два человека, заявил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, это случайные прохожие. Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших.
Отмечается, что Украина также нанесла удары по пустующему объекту хозяйственного назначения.
Ранее стало известно, что жители Крыма слышат звуки взрывов над полуостровом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru