В Крыму раздаются звуки взрывов

По предварительной информации, российские силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, сбито несколько воздушных целей.

Громкие звуки раздались в Симферополе, Ялте, Алуште и Евпатории, а также в районе Джанкоя. Кроме того, в Севастополе приостановили движение морского транспорта.

Ранее системы ПВО России ночью 19 мая сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 дрон Вооруженных сил Украины, 57 из которых — над Краснодарским краем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

