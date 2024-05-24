В Крыму раздаются звуки взрывов
Жители Крыма заявили, что слышат звуки взрывов над полуостровом, сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, российские силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, сбито несколько воздушных целей.
Громкие звуки раздались в Симферополе, Ялте, Алуште и Евпатории, а также в районе Джанкоя. Кроме того, в Севастополе приостановили движение морского транспорта.
Ранее системы ПВО России ночью 19 мая сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 дрон Вооруженных сил Украины, 57 из которых — над Краснодарским краем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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