СМИ: Пациентка скончалась в косметологической клинике в Москве
Женщина скончалась после косметологической процедуры в клинике «Titania» на Рубцовской набережной в Москве, сообщил Telegram-канал Baza.
По данным Telegram-канала, у нее началась аллергическая реакция на один из препаратов, что спровоцировало эпилептический припадок. Ей оказали медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось.
Сейчас в клинике работают сотрудники Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова в пресс-центре НСН заявила, что дешевые косметологические процедуры могут обернуться большими проблемами для здоровья пациента, лучше выбирать проверенные клиники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru