СМИ: Палестинцы ищут людей под обломками школы ООН после удара ЦАХАЛ
Жители Палестины ищут людей под обломками школы ООН, по которой ранее ударил ЦАХАЛ, сообщает NBC News.
По данным СМИ, в результате удара погибли минимум пять человек, еще десятки человек пострадали. В ЦАХАЛ удар по школе не подтверждали, но и не опровергали.
Уточняется, что удар по школе был нанесен через несколько часов после окончания визита президента США Джо Байдена в Тель-Авив 18 октября. Это учебное заведение находилось в ведении агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам.
Ранее в субботу КПП «Рафах» открыли для транспортировки гуманитарных грузов. Также стало известно, что властям не удалось договориться об эвакуации раненых из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru