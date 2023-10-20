Байден призвал Нетаньяху защищать мирных жителей сектора Газа
Президент США Джо Байден в разговоре с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о важности защиты мирных жителей сектор Газа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден отметил, что Израиль имеет право на самооборону, но должен соблюдать «законы войны», включая защиту мирных палестинцев в секторе Газа.
По информации Bloomberg, США и Евросоюз оказывают давление на Израиль с целью оттянуть начало наземной операции в секторе Газа. Отмечается, что страны Запада рассчитывают на договоренности с боевиками ХАМАС об освобождении заложников.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви 20 октября сообщил, что решение о начале наземной операции в секторе Газа уже принято, передает «Радиоточка НСН».
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