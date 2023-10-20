Байден призвал Нетаньяху защищать мирных жителей сектора Газа

Байден отметил, что Израиль имеет право на самооборону, но должен соблюдать «законы войны», включая защиту мирных палестинцев в секторе Газа.

По информации Bloomberg, США и Евросоюз оказывают давление на Израиль с целью оттянуть начало наземной операции в секторе Газа. Отмечается, что страны Запада рассчитывают на договоренности с боевиками ХАМАС об освобождении заложников.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви 20 октября сообщил, что решение о начале наземной операции в секторе Газа уже принято, передает «Радиоточка НСН».

