СМИ: Отец и сыновья Исломовы продали террористам автомобиль Renault

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения МВД предупредило о провокаторах, склоняющих к совершению терактов Мужчина пострадал при ударе дрона в Белгородской области Совбез ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе на период Рамадана Похолодание и рекордные осадки ожидаются в Поволжье на этой неделе