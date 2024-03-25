СМИ: Отец и сыновья Исломовы продали террористам автомобиль Renault

Арестованные Исроил Исломов, а также его сыновья Аминчон Исломов и Диловар Исломов продали террористам автомобиль, который они использовали для попытки скрыться после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и попасть на украинскую территорию. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В МВД Таджикистана сообщили о непричастности троих граждан к теракту в «Крокусе»

Какую еще роль играли Исломовы в организации теракта, пока неизвестно.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил отца и сыновей Исломовых в СИЗО до 22 мая. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», могли быть завербованы на территории Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах.

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ФОТО: Следственный комитет РФ
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