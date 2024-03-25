СМИ: Отец и сыновья Исломовы продали террористам автомобиль Renault
Арестованные Исроил Исломов, а также его сыновья Аминчон Исломов и Диловар Исломов продали террористам автомобиль, который они использовали для попытки скрыться после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и попасть на украинскую территорию. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Какую еще роль играли Исломовы в организации теракта, пока неизвестно.
Напомним, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил отца и сыновей Исломовых в СИЗО до 22 мая. Заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», могли быть завербованы на территории Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru