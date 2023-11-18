СМИ: Около 200 человек погибли при израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа

По информации телеканала Al Hadath, Израиль нанес удар около школы «Аль-Фахура» в Джебалии на севере палестинского анклава. На территории этого учебного заведения нашли убежище многие мирные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь бомбардировок с израильской стороны.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии в секторе Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

