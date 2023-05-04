СМИ: Одним из задержанных агентов ГУР мог быть бизнесмен из Подмосковья

Ранее ФСБ сообщила о пресечении подготовки серии покушений на руководство Крыма и раскрыла агентов Главного управления разведки (ГУР) Украины, напоминает РИА ФАН. По делу о подготовке терактов задержали шесть граждан России и Украины — членов агентурной группы Виктора Подвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евмененко, Игоря Зорина, Сергея Войнаровского.

Корреспондент РИА Новости посетил квартиру в Подмосковье, которая может быть связана с Евмененко. Оказавшаяся в ней женщина не стала открывать дверь и отказалась давать комментарии. По словам соседей по лестничной клетке, они не слышали о злоумышленнике.

По данным агентства, в соцсети «ВКонтакте» есть аккаунт Константина Евмененко, внешне похожего на человека с опубликованной ФСБ фотографии агентов.

Известно, что Евмененко имел бизнес в Крыму, однако две его компании были признаны банкротами, пишет «Свободная пресса».

