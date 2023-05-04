СМИ: Одним из задержанных агентов ГУР мог быть бизнесмен из Подмосковья
Одним из агентов украинской разведки, задержанных российскими спецслужбами, мог оказаться подмосковный бизнесмен Константин Евмененко. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении подготовки серии покушений на руководство Крыма и раскрыла агентов Главного управления разведки (ГУР) Украины, напоминает РИА ФАН. По делу о подготовке терактов задержали шесть граждан России и Украины — членов агентурной группы Виктора Подвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евмененко, Игоря Зорина, Сергея Войнаровского.
Корреспондент РИА Новости посетил квартиру в Подмосковье, которая может быть связана с Евмененко. Оказавшаяся в ней женщина не стала открывать дверь и отказалась давать комментарии. По словам соседей по лестничной клетке, они не слышали о злоумышленнике.
По данным агентства, в соцсети «ВКонтакте» есть аккаунт Константина Евмененко, внешне похожего на человека с опубликованной ФСБ фотографии агентов.
Известно, что Евмененко имел бизнес в Крыму, однако две его компании были признаны банкротами, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru