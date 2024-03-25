Арестован третий фигурант дела о теракте в «Крокусе»
25 марта 202401:01
В Москве Басманный суд избрал меру пресечения в отношении Шамсидина Фаридуни, который является третьим фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.
Он будет находиться под стражей до 22 мая.
Свою вину он полностью признал.
Ранее другой подозреваемый Далерджон Мирзоев признал вину в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru