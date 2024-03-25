Арестован третий фигурант дела о теракте в «Крокусе»

В Москве Басманный суд избрал меру пресечения в отношении Шамсидина Фаридуни, который является третьим фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мирзоев признал вину

Он будет находиться под стражей до 22 мая.

Свою вину он полностью признал.

Ранее другой подозреваемый Далерджон Мирзоев признал вину в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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