СМИ: Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО над Казанью

В Казани очевидцы сообщили о том, что над городом произошло несколько взрывов, сообщает Telegram-канал Shot.

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По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. По словам местных жителей, прогремело 3-4 мощных взрыва.

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать спиртзавод в Тамбовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Российская АрмияВзрывыВСУКазаньПВО

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