СМИ: Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО над Казанью
20 января 202506:32
В Казани очевидцы сообщили о том, что над городом произошло несколько взрывов, сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. По словам местных жителей, прогремело 3-4 мощных взрыва.
Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать спиртзавод в Тамбовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru