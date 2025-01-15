Беспилотники ВСУ попытались атаковать спиртзавод в Тамбовской области

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины попытались атаковать новолядинский спиртзавод в Тамбовской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Тульская и Воронежская области подверглись атакам беспилотников ВСУ

ПВО уничтожила минимум один беспилотник. Для атаки использовался БПЛА «Бобёр». Перед этим местные жители слышали взрывы в небе.

Ранее над Орловской областью сбили 17 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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