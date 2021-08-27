СМИ: объявленную в розыск в Белоруссии певицу Анжелику Агурбаш задержали в Москве

Московская полиция задержала певицу Анжелику Агурбашу, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников телеканала, её опрашивают в одном из отделов столичной полиции.

Ранее генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении певицы уголовное дело и объявила её в розыск. Кроме того, в генпрокуратуру РФ была направлена просьба о выдаче Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности за действия, направленные на разжигание розни, а также за оскорбления в адрес белорусского президента.

Сама певица рассказала, что уголовные дела против неё возбуждили за то, что она поддержала белорусскую оппозицию и участвовала в акциях солидарности с протестующими в Белоруссии у белорусского посольства. Также Агурбаш попросила помощи у президента России Владимира Путина.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЗадержаниеМоскваРозыскБелоруссияПевица
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