Агурбаш обратилась за помощью к Путину

Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требует белорусская генпрокуратура, решила попросить помощи у президента России Владимира Путина, сообщает NEWS.ru.

В тексте обращения певица заявила, что в настоящее время Белоруссия «теряет лучших представителей нации», которые находятся под следствием и сидят в тюрьме. По её словам, президент республики Александр Лукашенко «просто губит Беларусь и губит белорусов».

«Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский прошу вас помочь остановить это беззаконие», - написала Агурбаш.

Ранее генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении Агурбаш уголовное дело, сообщает Ura.ru. В ведомстве считают, что певица публиковала в интернете сообщения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни, а её посты в соцсетях «содержали оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

