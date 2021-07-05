Агурбаш обратилась за помощью к Путину
Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требует белорусская генпрокуратура, решила попросить помощи у президента России Владимира Путина, сообщает NEWS.ru.
В тексте обращения певица заявила, что в настоящее время Белоруссия «теряет лучших представителей нации», которые находятся под следствием и сидят в тюрьме. По её словам, президент республики Александр Лукашенко «просто губит Беларусь и губит белорусов».
«Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский прошу вас помочь остановить это беззаконие», - написала Агурбаш.
Ранее генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении Агурбаш уголовное дело, сообщает Ura.ru. В ведомстве считают, что певица публиковала в интернете сообщения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни, а её посты в соцсетях «содержали оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».
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