Генпрокуратура Белоруссии потребовала у России выдачу певицы Анжелики Агурбаш
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении певицы Анжелики Агурбаш и направила в генпрокуратуру РФ просьбу о её выдаче для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что с августа 2020 года певица, «как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами», размещала интернете сообщения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни.
В ведомстве отметили, что посты от Агурбаш касались «сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, представителей власти», которые выступали «за сохранение действующего государственного конституционного строя республики».
В белорусской генпрокуратуре также добавили, что сведения, которые певица размещала в интернете, «содержали оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».
«В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключили в ведомстве.
Ранее сама Агурбаш рассказала, что в Белоруссии на неё возбуждены два уголовных дела, сообщает Газета.ру. В 2020 году певица поддержала белорусскую оппозицию и участвовала в акциях солидарности с протестующими в Белоруссии у белорусского посольства.
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