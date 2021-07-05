Генпрокуратура Белоруссии потребовала у России выдачу певицы Анжелики Агурбаш

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении певицы Анжелики Агурбаш и направила в генпрокуратуру РФ просьбу о её выдаче для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что с августа 2020 года певица, «как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами», размещала интернете сообщения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни.

В ведомстве отметили, что посты от Агурбаш касались «сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, представителей власти», которые выступали «за сохранение действующего государственного конституционного строя республики».

В белорусской генпрокуратуре также добавили, что сведения, которые певица размещала в интернете, «содержали оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

«В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключили в ведомстве.

Ранее сама Агурбаш рассказала, что в Белоруссии на неё возбуждены два уголовных дела, сообщает Газета.ру. В 2020 году певица поддержала белорусскую оппозицию и участвовала в акциях солидарности с протестующими в Белоруссии у белорусского посольства.

