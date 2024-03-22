СМИ: Несколько террористов забаррикадировались внутри здания «Крокус Сити Холла»

Бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к «Крокус Сити Холлу». В ФСБ заявили, что специальные силовые ведомства предпринимают необходимые меры в связи со стрельбой в концертном зале.

В МЧС сообщили, что огнеборцы вывели около 100 человек из подвала. Сейчас пожарные спасают людей с крыши.

Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты группы не пострадали.

