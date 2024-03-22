СМИ: Несколько террористов забаррикадировались внутри здания «Крокус Сити Холла»
Несколько террористов забаррикадировались внутри подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
Бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к «Крокус Сити Холлу». В ФСБ заявили, что специальные силовые ведомства предпринимают необходимые меры в связи со стрельбой в концертном зале.
В МЧС сообщили, что огнеборцы вывели около 100 человек из подвала. Сейчас пожарные спасают людей с крыши.
Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты группы не пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru