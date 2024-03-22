СМИ: При стрельбе в «Крокус Сити Холле» погибло 40 человек

По данным СМИ, более 100 человек пострадали.

В МЧС сообщили, что огнеборцы эвакуировали порядка 100 человек. Сейчас пожарные спасают людей с крыши. Площадь пожара может составлять более трех тысяч квадратных метров. Ему присвоен повышенный ранг сложности, добавили в МЧС.

Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты группы не пострадали.

