СМИ: При стрельбе в «Крокус Сити Холле» погибло 40 человек
В результате стрельбы в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, передает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.
По данным СМИ, более 100 человек пострадали.
В МЧС сообщили, что огнеборцы эвакуировали порядка 100 человек. Сейчас пожарные спасают людей с крыши. Площадь пожара может составлять более трех тысяч квадратных метров. Ему присвоен повышенный ранг сложности, добавили в МЧС.
Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты группы не пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru