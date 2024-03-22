Бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к «Крокус сити холлу»
Бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к «Крокус сити холлу», сообщают очевидцы.
В МЧС сообщили, что огнеборцы вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле. Сейчас кровля подмосковного концертного зала охвачена огнем. СМИ сообщают, что из-за пожара внутри здания могут быть заблокированы около 100 человек.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что в партер концертного зала ворвалось как минимум трое человек в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, из-за чего начался пожар.
По данным Telegram-канала Baza, известно о 14 погибших. Пострадали как минимум 42 человека, пишут СМИ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов: Найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все
- Два вертолета Ка-32 направили на тушение пожара в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: До 130 возросло число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
- Reuters: Белый дом выразил соболезнования в связи с ЧП в «Крокус Сити Холле»
- Второй взрыв раздался в «Крокус Сити Холле»
- Минюст включил журналиста Кирилла Набутова в список иноагентов
- СМИ: Несколько террористов забаррикадировались внутри здания «Крокус Сити Холла»
- Собянин выразил соболезнования погибшим в «Крокус Сити» и поручил оказать помощь
- СМИ: При стрельбе в «Крокус Сити Холле» погибло 40 человек
- Минобороны Молдавии анонсировало учения резервистов в конце марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru