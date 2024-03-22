Бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к «Крокус сити холлу»

В МЧС сообщили, что огнеборцы вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле. Сейчас кровля подмосковного концертного зала охвачена огнем. СМИ сообщают, что из-за пожара внутри здания могут быть заблокированы около 100 человек.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что в партер концертного зала ворвалось как минимум трое человек в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, из-за чего начался пожар.

По данным Telegram-канала Baza, известно о 14 погибших. Пострадали как минимум 42 человека, пишут СМИ.

