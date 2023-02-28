Стало известно об открытии неба над Санкт-Петербургом

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолеты, воздушное пространство над городом закрыли. Власти Петербурга официально сообщили, что в «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно, сообщает НСН.

«Фонтанка» писала, что неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 километрах от Санкт-Петербурга. Издание со ссылкой на источник подчеркнуло, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта, в воздух были подняты истребители.

