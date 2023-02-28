Стало известно об открытии неба над Санкт-Петербургом
Небо над Санкт-Петербургом открыто, а план «Ковер» отменен, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник спустя один час после первых сообщений о закрытии воздушного пространства.
План «Ковер» вводят при обнаружении нарушителя воздушного пространства или НЛО.
Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолеты, воздушное пространство над городом закрыли. Власти Петербурга официально сообщили, что в «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно, сообщает НСН.
«Фонтанка» писала, что неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 километрах от Санкт-Петербурга. Издание со ссылкой на источник подчеркнуло, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта, в воздух были подняты истребители.
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