Стало известно об открытии неба над Санкт-Петербургом

Небо над Санкт-Петербургом открыто, а план «Ковер» отменен, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник спустя один час после первых сообщений о закрытии воздушного пространства.

План «Ковер» вводят при обнаружении нарушителя воздушного пространства или НЛО.

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Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать самолеты, воздушное пространство над городом закрыли. Власти Петербурга официально сообщили, что в «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно, сообщает НСН.

«Фонтанка» писала, что неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 километрах от Санкт-Петербурга. Издание со ссылкой на источник подчеркнуло, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта, в воздух были подняты истребители.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:СамолетАэропортНЛОПулково
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