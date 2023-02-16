«Это утка»: Генерал-майор опроверг появление НЛО в Ленинградской области

Ранее издания "Фонтанка" сообщило со ссылкой на военных, что в Ленинградской области на перехват неопознанного летающего объекта поднимали истребитель МиГ-31, у которого не получилось приблизиться к неопознанному объекту. По информации СМИ, объект двигался со сверхзвуковой скоростью и менял траекторию под углом 90 градусов.



«По поводу того, что МиГ-31 за кем-то там гонялся: это, скорее всего, непроверенная информация. От МиГ-31 невозможно уйти, так как его скорость превышает несколько скоростей звука. Он бы догнал любой летательный аппарат. Для МиГ-31 нет недосягаемых целей. Тем более, что сейчас все эти неопознанные летательные аппараты - просто шары, которые запускают с различный территорий», - сообщил собеседник НСН.

По словам Липового, такие запуски носят научно-разведывательный характер.

«Научный с точки зрения изучения слоёв атмосферы, а разведывательный - там установлена аппаратура, которая фотографирует объекты на земле не только военные, но и другого назначения - гражданского и двойного назначения и так далее. Вот эти воздушные шары - история американская. Шары эти, скорее всего, запускают с территории Китая, может быть, Северной Кореи», - отметил он.

Липовой объяснил НСН, почему невозможно допустить, что в Ленобласти летал беспилотник.

«Беспилотники на такой высоте не летают. Также они летают на более низкой скорости, так что для нашего самолета-перехватчика догнать беспилотник - учебная задача. Это раздутая история для того, чтобы отвлечь внимание зрителя от более серьезных, глобальных проблем, которые сейчас происходят на территории Америки. То, что у нас что-то где-то летало - это, скорее всего, очередная информационная утка, которую сейчас пытаются все раздуть», - отметил генерал-майор авиации.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден заявлял, что в Соединенных Штатах имитируют панику по поводу сбитых неопознанных летающих объектов, чтобы отвлечь внимание от взрывов на «Северных потоках». Сноуден назвал это «старой и искусственно созданной паникой».

