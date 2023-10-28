СМИ: Не менее 20 человек погибли при израильском ударе по жилому дому в Газе

Не меньше 20 человек погибли в результате израильского удара по жилому дому в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа, передает телеканал Al Jazeera.

Заложники в обмен на мир. Названо условие отказа Израиля от операции в секторе Газа

Кроме того, глава Минобороны Израиля Галант заявил о начале новой фазы войны с ХАМАС.

«Военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов», - цитирует его издание Haaretz.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации погибли более 7,3 тысячи палестинцев, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ПогибшиеИзраильПалестинаСектор Газа

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