СМИ назвали приоритетную версию аварии SSJ-100 в Шереметьеве
Множественные отказы техники из-за попадания молнии являются приоритетной версией аварии самолета SSJ-100. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники на высоте около двух километров.
Командир воздушного судна, которое направлялось из Москвы в Мурманск, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время приземления самолет совершил жесткую посадку, несколько раз ударившись о полосу. В результате разрушилась одна из стоек шасси. Предположительно, её детали попали в двигатель и он загорелся.
По данным Следственного комитета, в результате происшествия погиб 41 человек, отмечает Ura.ru. По одной из версий, причиной гибели людей могло стать поведение некоторых пассажиров, которые перед эвакуацией начали доставать свои чемоданы. Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала судить их за непредумышленное убийство.
В связи с трагедией в Мурманской области объявлен трёхдневный траур, подчёркивает RT. 6, 7 и 8 мая там будут отменены все развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги.
Ранее в эфире НСН аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что могло стать причиной гибели 41 человека на борту загоревшегося авиалайнера.
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