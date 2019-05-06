В Шереметьево на месте ЧП обнаружены «черные ящики»
В столичном аэропорту Шереметьево на месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 обнаружены два «черных ящика». Как отмечает РБК, такое заявление сделали в МЧС. Источник отмечает, что в настоящий момент продолжаются поиски еще двух бортовых самописцев, которые находились в хвостовой части самолёта, наиболее пострадавшей во время жесткой посадки и возникшего пожар, пишут «Известия».
Как напоминает Газета.ру, ЧП произошло накануне вечером. Авиалайнер, вылетевший из Москвы, направлялся в Мурманск. Через некоторое время борт был вынужден вернуться аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния.
Причиной пожара на борту стало возгорание стоек шасси — они подломились во время жёсткой посадки самолета. На борту лайнера находились 73 человека, а также пятеро членов экипажа, отмечает Ura.ru. В результате трагедии погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
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