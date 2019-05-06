В Шереметьево на месте ЧП обнаружены «черные ящики»

Как напоминает Газета.ру, ЧП произошло накануне вечером. Авиалайнер, вылетевший из Москвы, направлялся в Мурманск. Через некоторое время борт был вынужден вернуться аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния.

Причиной пожара на борту стало возгорание стоек шасси — они подломились во время жёсткой посадки самолета. На борту лайнера находились 73 человека, а также пятеро членов экипажа, отмечает Ura.ru. В результате трагедии погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

