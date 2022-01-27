СМИ назвали причину ареста экс-главы Росимущества Подмосковья Пешкова
Причиной возбуждения дела в отношении экс-руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова является коррумпированный отдых, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства рассказал, что чиновник получил от коммерсанта взятку в виде оплаты гостиничного номера на одном из российских курортов. Источник добавил, что Пешков отдыхал, предположительно, в Сочи, а за его отдых заплатили более 250 тысяч рублей.
Ранее Бабушкинский суд Москвы на два месяца ареcтовал обвиняемого в получении крупной взятки Пешкова. В СИЗО экс-чиновник пробудет до 25 марта включительно.
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