В Хабаровске экс-сотрудник Минобороны получил 8,5 года тюрьмы за взятку

По данным следователей, с октября 2019 года по март 2020 года экс-сотрудник Минобороны получил от генерального директора ООО "Питерская строительная компания" ("ПСК") около 2,2 млн рублей за заключение контракта и покровительство при исполнении договора.

Хана признали виновным в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

«Хану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 миллиона рублей», — сообщили в СК.

