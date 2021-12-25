В Хабаровске экс-сотрудник Минобороны получил 8,5 года тюрьмы за взятку

Суд в Хабаровске приговорил бывшего руководителя федерального предприятия «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ» Александра Хана к 8 годам 4 месяцам заключения за взятку при исполнении служебных обязанностей. Сообщение об этом опубликовано на сайте главного военного следственного управления СК РФ.

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По данным следователей, с октября 2019 года по март 2020 года экс-сотрудник Минобороны получил от генерального директора ООО "Питерская строительная компания" ("ПСК") около 2,2 млн рублей за заключение контракта и покровительство при исполнении договора.

Хана признали виновным в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

«Хану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 миллиона рублей», — сообщили в СК.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ВзяткаСудМинобороныХабаровск
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