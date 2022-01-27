Экс-главу управления Росимущества Подмосковья отправили в СИЗО по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы на два месяца ареcтовал обвиняемого в получении крупной взятки экс-руководителя Росимущества Подмосковья Николая Пешкова, сообщает пресс-служба суда.

Главврач СИЗО «Матросская Тишина» арестован до 18 марта

В сообщении говорится, что в отношении экс-чиновника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО Пешков пробудет минимум до 25 марта включительно.

Ранее по обвинению в получении взятки в размере 5 млн рублей был арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майор Андрей Кобан, пишет журнал «Профиль».

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