СМИ назвали имя выжившего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
Мужчина, найденный живым после трагедии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, оказался горноспасателем.
Ранее СМИ сообщили, что в шахте обнаружили живого шахтера, который ранее считался погибшим.
По данным Telegram-канала Mash, обнаруженный живым человек — помощник командира взвода спасателей 51-летний Александр Заковряшин. СМИ отмечает, что Заковряшин находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ему помощь.
О трагедии на шахте «Листвяжная» стало известно накануне, по предварительным данным, здесь произошел взрыв метана. В результате ЧП погибли 52 человека, 63 пострадали, пишет «Свободная пресса».
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