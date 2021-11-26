СМИ назвали имя выжившего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Мужчина, найденный живым после трагедии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, оказался горноспасателем.

Стало известно о пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе за 10 дней до ЧП

Ранее СМИ сообщили, что в шахте обнаружили живого шахтера, который ранее считался погибшим.

По данным Telegram-канала Mash, обнаруженный живым человек — помощник командира взвода спасателей 51-летний Александр Заковряшин. СМИ отмечает, что Заковряшин находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ему помощь.

О трагедии на шахте «Листвяжная» стало известно накануне, по предварительным данным, здесь произошел взрыв метана. В результате ЧП погибли 52 человека, 63 пострадали, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШахтыКемеровская Область
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