Стало известно о пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе за 10 дней до ЧП
Пожар произошел на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области за десять дней до случившегося накануне задымления, унесшего жизни 46 горняков и 6 горноспасателей. Об этом сообщила жена одного из погибших шахтеров Светлана Задера в беседе с РИА Новости.
По словам женщины, 15 ноября горняки «не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар», отмечает Ura.ru.
«Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал», — рассказала Задера.
Женщина отметила, что ее муж Борис Пиялкин был опытным горняком с 30-летним стажем работы и «звеньевым ходил, на груди был датчик (метана - НСН)».
«Он говорит, что "датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал". И дальше работали. Вот в каких условиях они работали», — рассказала жена погибшего.
Трагедия на шахте в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, авария произошла из-за взрыва метана, пишет RT. В момент происшествия в шахте находились 285 человек. В результате 52 человека погибли, 63 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru