Стало известно о пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе за 10 дней до ЧП

По словам женщины, 15 ноября горняки «не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар», отмечает Ura.ru.

«Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал», — рассказала Задера.

Женщина отметила, что ее муж Борис Пиялкин был опытным горняком с 30-летним стажем работы и «звеньевым ходил, на груди был датчик (метана - НСН)».

«Он говорит, что "датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал". И дальше работали. Вот в каких условиях они работали», — рассказала жена погибшего.

Трагедия на шахте в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, авария произошла из-за взрыва метана, пишет RT. В момент происшествия в шахте находились 285 человек. В результате 52 человека погибли, 63 пострадали.

