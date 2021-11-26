СМИ: спасатели нашли живым одного из шахтеров в «Листвяжной»
В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области сотрудники МЧС обнаружили живого шахтера, который ранее проходил по спискам как погибший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. главы МЧС Александра Чуприяна.
Чуприян рассказал журналистам, что найденного в шахте горняка везут в больницу. Агентство передает, что в шахте, где накануне произошел взрыв, сейчас работают три отделения спасателей, всего их 17 человек.
Жертвами взрыва стали 46 горняков и 6 спасателей. По предварительным данным, причиной стало превышение концентрации метана. Тела шести погибших удалось поднять на поверхность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru