СМИ: спасатели нашли живым одного из шахтеров в «Листвяжной»

Чуприян рассказал журналистам, что найденного в шахте горняка везут в больницу. Агентство передает, что в шахте, где накануне произошел взрыв, сейчас работают три отделения спасателей, всего их 17 человек.

Жертвами взрыва стали 46 горняков и 6 спасателей. По предварительным данным, причиной стало превышение концентрации метана. Тела шести погибших удалось поднять на поверхность.

