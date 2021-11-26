СМИ: спасатели нашли живым одного из шахтеров в «Листвяжной»

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области сотрудники МЧС обнаружили живого шахтера, который ранее проходил по спискам как погибший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. главы МЧС Александра Чуприяна.

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Чуприян рассказал журналистам, что найденного в шахте горняка везут в больницу. Агентство передает, что в шахте, где накануне произошел взрыв, сейчас работают три отделения спасателей, всего их 17 человек.

Жертвами взрыва стали 46 горняков и 6 спасателей. По предварительным данным, причиной стало превышение концентрации метана. Тела шести погибших удалось поднять на поверхность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кемеровская ОбластьКузбассШахтыШахтеры
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