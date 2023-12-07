СМИ: найдено возможное место проникновения убийцы Кивы

Забор, которым обнесена территория, не является сплошным, а заканчивается в некоторых местах. Также местные жители знают об этой особенности и протоптали тропинку, обходя забор. Таким образом, убийца Кивы мог проникнуть на территорию поселка обойдя забор.

Ранее стало известно, что на территорию коттеджного поселка в Подмосковье, где был застрелен бывший украинский депутат Илья Кива, практически невозможно было проникнуть постороннему человеку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

