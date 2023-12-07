СМИ: найдено возможное место проникновения убийцы Кивы
Обнаружено возможное место проникновения убийцы бывшего украинского депутата Ильи Кивы на территорию садового некоммерческого товарищества в Подмосковье, сообщает «РЕН ТВ».
Забор, которым обнесена территория, не является сплошным, а заканчивается в некоторых местах. Также местные жители знают об этой особенности и протоптали тропинку, обходя забор. Таким образом, убийца Кивы мог проникнуть на территорию поселка обойдя забор.
Ранее стало известно, что на территорию коттеджного поселка в Подмосковье, где был застрелен бывший украинский депутат Илья Кива, практически невозможно было проникнуть постороннему человеку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журналист Карлсон: Политиков в США обвиняют в работе на Путина, если они против Украины
- СМИ: найдено возможное место проникновения убийцы Кивы
- В Израиле назвали Гутерриша угрозой миру на планете
- Двигатель самолета загорелся при взлете в Улан-Удэ
- Роскачество нашло запрещенные пестициды и нитраты в овощах
- Япония введет санкции против стран, помогающих обходить ограничения в отношении РФ
- СМИ: Киев просит у США системы THAAD и вертолеты Black Hawk
- Песков: Средства для Украины продлевают конфликт
- Законопроект о помощи Киеву не прошел голосование в американском Сенате
- Байден: РФ, победив на Украине, может вторгнуться в какую-то страну НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru