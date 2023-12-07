СМИ: на территорию поселка, где убили Киву, невозможно было проникнуть
На территорию коттеджного поселка в Подмосковье, где был застрелен бывший украинский депутат Илья Кива, практически невозможно было проникнуть постороннему человеку, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собеседника, который приехал в гости к своему другу, постоянно проживающему в поселке.
По его словам, Кива проживал в гостинице на территории поселка. Как убийца мог попасть на территорию, мужчина не знает, так как поселок охраняется.
Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву могли убить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог Сергей Марков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: на территорию поселка, где убили Киву, невозможно было проникнуть
- Песков рассказал, почему самолет Путина сопровождали истребители
- В университете Лас-Вегаса неизвестный открыл стрельбу
- В массовой драке на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека
- Белый дом заявил о риске столкновения ВС США и РФ после поражения Украины
- На Кубани в ДТП с автобусом и большегрузами погибли пять человек
- В России выявили 144 тысячи фишинговых сайтов
- Артем Усс назвал преследование со стороны США политически мотивированным
- Страны G7 призвали лишить КНДР оружия массового поражения
- Ведущая Коваль рассказала о позеленевшем от шутки про «Поле чудес» Якубовиче
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru