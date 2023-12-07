СМИ: на территорию поселка, где убили Киву, невозможно было проникнуть

На территорию коттеджного поселка в Подмосковье, где был застрелен бывший украинский депутат Илья Кива, практически невозможно было проникнуть постороннему человеку, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собеседника, который приехал в гости к своему другу, постоянно проживающему в поселке.

Экс-депутата Рады Илью Киву убили выстрелом в голову

По его словам, Кива проживал в гостинице на территории поселка. Как убийца мог попасть на территорию, мужчина не знает, так как поселок охраняется.

Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву могли убить по приказу президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог Сергей Марков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаПодмосковьеУбийства

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