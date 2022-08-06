СМИ: На замглавы администрации в Новой Каховке совершено покушение, он ранен
Замглавы администрации Новой Каховки Херсонской области по вопросам ЖКХ Виталий Гур в результате покушения госпитализирован с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник 6 августа, в субботу.
Уточняется, что Гур доставлен в больницу в тяжелом состоянии. На него напали около дома.
«Неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова», — рассказал он.
Уточняется, что возле дома Гура обнаружили гильзы от ПМ.
По данным агентства, медики обсуждают возможность транспортировать Гура в одну из больниц Крыма.
Ранее военные летчики ВКС России в ходе очередной операции уничтожили объекты Вооруженных сил Украины в рамках проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации, сообщает Минобороны РФ.
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