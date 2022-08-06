СМИ: На замглавы администрации в Новой Каховке совершено покушение, он ранен

Замглавы администрации Новой Каховки Херсонской области по вопросам ЖКХ Виталий Гур в результате покушения госпитализирован с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник 6 августа, в субботу.

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Уточняется, что Гур доставлен в больницу в тяжелом состоянии. На него напали около дома.

«Неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова», — рассказал он.

Уточняется, что возле дома Гура обнаружили гильзы от ПМ.

По данным агентства, медики обсуждают возможность транспортировать Гура в одну из больниц Крыма.

Ранее военные летчики ВКС России в ходе очередной операции уничтожили объекты Вооруженных сил Украины в рамках проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации, сообщает Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КрымГоспитализацияУкраинаПокушение
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