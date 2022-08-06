Российские военные летчики уничтожили более 400 националистов в Херсонской области

Военные летчики ВКС России в ходе очередной операции уничтожили объекты Вооруженных сил Украины в рамках проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации, сообщает Минобороны РФ.

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В результате атаки ВКС РФ высокоточными авиаударами уничтожен пункт временной дислокации 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Белогорка Херсонской области.

В Минобороны РФ заявили также, что ликвидированы более 400 украинских националистов.

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